В деле Коломойского завершено расследование

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  121393 просмотра
Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

  •  103823 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  121519 просмотра
Парламент поддержал ратификацию Римского статута

Парламент поддержал ратификацию Римского статута

  •  60051 просмотра
Премьер Индии Моди перед визитом в Украину указал на надежду на "скорейшее возвращение мира"

Премьер Индии Моди перед визитом в Украину указал на надежду на "скорейшее возвращение мира"

  •  50227 просмотра
публикации
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

  •  28765 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  121519 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  142636 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  197757 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  315071 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла «шоссе» с движением заряженных частиц - NASA

Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла «шоссе» с движением заряженных частиц - NASA

  •  31591 просмотра
Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

  •  103823 просмотра
21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

  •  105478 просмотра
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  94515 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

20 августа 2024, 12:07  •  107143 просмотра
Актуальное
В деле Коломойского завершено расследование

В деле Коломойского завершено расследование

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 13:15  •  2273 просмотра

Read in English

Правоохранители завершили расследование в отношении бизнесмена Игоря Коломойского по завладению 5,36 млрд грн и легализации 4,1 млрд грн. Дело передано в суд по 4 статьям Уголовного кодекса.

Правоохранители завершили расследование в отношении бизнесмена и банковского экс-руководителя по завладению миллиардами и легализации доходов, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Как сообщил УНН источник, речь идет об Игоре Коломойском.

Детали

"Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора завершено досудебное расследование в отношении известного бизнесмена и экс-руководителя столичного филиала одного из банков. Им инкриминируют завладение более 5,36 млрд грн средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности, а также легализацию почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем", - указано в сообщении.

Сейчас стороне защиты, как указано, сообщено об открытии материалов уголовного производства для ознакомления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось БЭБ при оперативном сопровождении СБУ.

В БЭБ указали, что детективы бюро выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). 

"Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладении более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн. Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн "Укрнафта" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись. В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал", - отметили в БЭБ.

Коломойскому изменили подозрение: добавлены новые детали о финансовых преступлениях9 августа 2024, 19:09 • 42671 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаКриминал и ЧП
Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
  •  28765 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
  •  18672 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
  •  21523 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Эксклюзив
Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп
  •  55208 просмотра

Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп

Эксклюзив
Государство должно не только делегировать полномочия по ветеранской политике органам местной власти, но и подкреплять это финансированием - нардеп
  •  41090 просмотра

Государство должно не только делегировать полномочия по ветеранской политике органам местной власти, но и подкреплять это финансированием - нардеп

Эксклюзив
Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт
  •  101087 просмотра

Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт

Эксклюзив
В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  102328 просмотра

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
  •  110097 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
  •  104420 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
20 августа 2024, 11:58  •  104493 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Популярные

Премьер Индии Моди перед визитом в Украину указал на надежду на "скорейшее возвращение мира"

Премьер Индии Моди перед визитом в Украину указал на надежду на "скорейшее возвращение мира"

  •  50227 просмотра
Парламент поддержал ратификацию Римского статута

Парламент поддержал ратификацию Римского статута

  •  60051 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  121519 просмотра
Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

  •  103823 просмотра
Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  121393 просмотра

Публикации

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

  •  28765 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  121519 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  142636 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  197757 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  315071 просмотра

Война

Первые минуты после вчерашнего вражеского обстрела Константиновки: в полиции обнародовали видео

Первые минуты после вчерашнего вражеского обстрела Константиновки: в полиции обнародовали видео

  •  109 просмотра
россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

  •  5464 просмотра
Пожар из-за вражеского обстрела на Сумщине потушили - ГСЧС

Пожар из-за вражеского обстрела на Сумщине потушили - ГСЧС

  •  5027 просмотра
В Тернополе вблизи озера до сих пор фиксируют превышение содержания хлора в воздухе: горожанам советуют воздержаться от купания

В Тернополе вблизи озера до сих пор фиксируют превышение содержания хлора в воздухе: горожанам советуют воздержаться от купания

  •  12097 просмотра
В Днепропетровской области сбили вражеский дрон-разведчик

В Днепропетровской области сбили вражеский дрон-разведчик

  •  13010 просмотра

политика

россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

  •  5464 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

  •  28765 просмотра
Отмена перехода на «зимнее» и «летнее» время: Рада разблокировала подписание закона

Отмена перехода на «зимнее» и «летнее» время: Рада разблокировала подписание закона

  •  15128 просмотра
СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и военкома Зубатова - источник

СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и военкома Зубатова - источник

  •  16702 просмотра
Лубинец об обмене пленными с курщиной: происходят консультации

Лубинец об обмене пленными с курщиной: происходят консультации

  •  30756 просмотра

Война

Первые минуты после вчерашнего вражеского обстрела Константиновки: в полиции обнародовали видео

Первые минуты после вчерашнего вражеского обстрела Константиновки: в полиции обнародовали видео

  •  109 просмотра
россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

  •  5464 просмотра
Пожар из-за вражеского обстрела на Сумщине потушили - ГСЧС

Пожар из-за вражеского обстрела на Сумщине потушили - ГСЧС

  •  5027 просмотра
В Тернополе вблизи озера до сих пор фиксируют превышение содержания хлора в воздухе: горожанам советуют воздержаться от купания

В Тернополе вблизи озера до сих пор фиксируют превышение содержания хлора в воздухе: горожанам советуют воздержаться от купания

  •  12097 просмотра
В Днепропетровской области сбили вражеский дрон-разведчик

В Днепропетровской области сбили вражеский дрон-разведчик

  •  13010 просмотра

политика

россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

  •  5464 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

  •  28765 просмотра
Отмена перехода на «зимнее» и «летнее» время: Рада разблокировала подписание закона

Отмена перехода на «зимнее» и «летнее» время: Рада разблокировала подписание закона

  •  15128 просмотра
СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и военкома Зубатова - источник

СБУ проводит обыски в Хустском ТЦК и военкома Зубатова - источник

  •  16702 просмотра
Лубинец об обмене пленными с курщиной: происходят консультации

Лубинец об обмене пленными с курщиной: происходят консультации

  •  30756 просмотра

Новости Бизнеса

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

  •  35142 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  54710 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  112266 просмотра

Экономика

В деле Коломойского завершено расследование

В деле Коломойского завершено расследование

  •  2616 просмотра
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
Эксклюзив

  •  21523 просмотра
Графики отключений света сегодня начнут действовать раньше - Укрэнерго

Графики отключений света сегодня начнут действовать раньше - Укрэнерго

  •  8843 просмотра
Рада провалила постановления, которые блокировали подписание законопроекта о повышении акцизного налога на топливо

Рада провалила постановления, которые блокировали подписание законопроекта о повышении акцизного налога на топливо

  •  25407 просмотра
Каждый четвертый доллар: Украина в этом году получит более 25% международной помощи как гранты - Минфин

Каждый четвертый доллар: Украина в этом году получит более 25% международной помощи как гранты - Минфин

  •  11763 просмотра

Киев

В Киеве могут переименовать улицу в честь погибшего пилота «Джуса»

В Киеве могут переименовать улицу в честь погибшего пилота «Джуса»

  •  23471 просмотра
В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: предупреждают о превышении уровня диоксида азота на фоне жары

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: предупреждают о превышении уровня диоксида азота на фоне жары

  •  20627 просмотра
В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

  •  23127 просмотра
В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах

В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах

  •  25323 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

  •  28549 просмотра