В деле Коломойского завершено расследование

Правоохранители завершили расследование в отношении бизнесмена и банковского экс-руководителя по завладению миллиардами и легализации доходов, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Как сообщил УНН источник, речь идет об Игоре Коломойском.

Детали

"Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора завершено досудебное расследование в отношении известного бизнесмена и экс-руководителя столичного филиала одного из банков. Им инкриминируют завладение более 5,36 млрд грн средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности, а также легализацию почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем", - указано в сообщении.

Сейчас стороне защиты, как указано, сообщено об открытии материалов уголовного производства для ознакомления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось БЭБ при оперативном сопровождении СБУ.

В БЭБ указали, что детективы бюро выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладении более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн. Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн "Укрнафта" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись. В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал", - отметили в БЭБ.

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