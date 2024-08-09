Детективы Бюро экономической безопасности сообщили об изменении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому. В частности были внесены изменения и добавлены уточненные механизмы совершения преступлений, передает УНН со ссылкой на БЭБ.

По данным Бюро, речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

В тексте нового документа отмечается, что часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка. В частности это более 2 млрд грн.

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Также детективы доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн "УКРНАФТА" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись, добавили в БЭБ.

В дальнейшем полученные незаконным путем 5,3 млрд грн олигарх легализовал.

Таким образом Игорю Коломойскому объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных 4 статьями Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Досудебное расследование продолжается.

"Сейчас готовится открытие материалов уголовного производства стороне защиты", - резюмировали в Бюро.

Добавим

Как сообщал УНН, Игорю Коломойскому вручили несколько подозрений. Одно из них - за мошенничество и легализацию имущества, добытого преступным путем.

Также бизнесмен получил подозрение по трем статьям по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.