Суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года. Соответствующее решение принято сегодня, 18 июля, судьей Шевченковского районного суда Киева Еленой Чайкой, пишет УНИАН, передает УНН.

Детали

В удовлетворении ходатайства в отношении Коломойского Игоря Валерьевича меры пресечения в виде личного поручительства отказать. Ходатайство старшего детектива... о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Продление срока содержания под стражей подозреваемого Коломойского определить сроком на 47 дней, то есть до 2 сентября 2024 г. Определить Коломойскому размер залога в размере 650 тыс. размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц... говорится в результативной части решения, зачитанного судьей.

Дополнение

В случае внесения залога на Коломойского возложен ряд обязательств. В частности:

прибывать по вызову в суд в этом уголовном производстве;

не выезжать за пределы населенного пункта места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективам об изменении места жительства и средств связи;

воздерживаться от внепроцессуального общения с лицами, находящимися в статусе свидетелей по данному делу;

сдать на хранение соответствующим органам государственной власти свои паспорта и другие документы для выезда за границу.

«Определить срок действия возложенных на подозреваемого обязанностей сроком на 2 месяца с момента внесения определенного залога», - говорится в решении.

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