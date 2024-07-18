Шевченковский суд Киева продлил содержание под стражей Игоря Коломойского до 2 сентября 2024 года по делу ПриватБанка. Суд также определил залог в размере 650 тысяч прожиточных минимумов и наложил ряд обязательств.
Суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года. Соответствующее решение принято сегодня, 18 июля, судьей Шевченковского районного суда Киева Еленой Чайкой, пишет УНИАН, передает УНН.
Детали
В удовлетворении ходатайства в отношении Коломойского Игоря Валерьевича меры пресечения в виде личного поручительства отказать. Ходатайство старшего детектива... о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Продление срока содержания под стражей подозреваемого Коломойского определить сроком на 47 дней, то есть до 2 сентября 2024 г. Определить Коломойскому размер залога в размере 650 тыс. размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц...
Дополнение
В случае внесения залога на Коломойского возложен ряд обязательств. В частности:
«Определить срок действия возложенных на подозреваемого обязанностей сроком на 2 месяца с момента внесения определенного залога», - говорится в решении.
Коломойский проиграл суд о договорах поручительства по кредитам ПриватБанка16 мая 2024, 19:02 • 23087 просмотров