Коломойський отримав новий запобіжний захід, але залишається під вартою в іншій справі

Бізнесмену Ігорю Коломойському в одній зі справ змінили запобіжний захід із тримання під вартою на заставу в понад 1,87 млрд грн, повідомили у Шевченківському райсуді. Однак, Коломойський за рішенням суду в іншій справі надалі буде триматися під вартою, повідомляє "Суспільне", пише УНН.

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"29 серпня 2024 року слідчим суддею Шевченківського районного суду Києва розглянуто клопотання (...) про зміну запобіжного заходу щодо особи, що станом на 2012-2014 року був акціонером та членом наглядової ради ПАТ "Укрнафта", акціонером, членом наглядової ради ПАТ "Приватбанк", підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України", - ідеться у повідомленні.

Необхідність зміни запобіжного заходу детективом у клопотанні, як вказано, обґрунтовано вимогами КПК, враховуючи, що до підозрюваного, починаючи з 2 вересня 2023, було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а отже, граничний строк тримання останнього під вартою під час досудового розслідування закінчується 2 вересня 2024 року.

Також у клопотанні, як повідомлялося, ішлося, що незастосування до підозрюваного запобіжного заходу може негативно позначитися на завданні кримінального провадження.

"За результатами судового розгляду... постановлено ухвалу, якою таке клопотання детектива було задоволено та змінено підозрюваному раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави. При цьому визначено розмір застави, що становить 1 877 360 000 (один мільярд вісімсот сімдесят мільйонів триста шістдесят тисяч) гривень 00 копійок", - зазначили у суді.

Ухвала може бути оскаржена.

"Однак, наскільки мені відомо, є інша ухвала слідчого судді Печерського районного суду, за якою Ігорю Валерійовичу продовжено строк дії тримання його під вартою в межах іншого кримінального провадження. Тому він надалі буде триматися під вартою", - сказав прокурор Сергій Демінчук, якого цитує "Суспільне".

При цьому, адвокат В'ячеслав Криглевич заявив у коментарі "Суспільному", що за вимогами КПК України Коломойського мали б звільнити з-під варти, та Шевченківський райсуд не може звільнити його, бо є інше провадження. За ним Коломойського утримуватимуть щонайменше до 25 жовтня.

"В будь-якому випадку ми не погоджуємося з будь-якими рішеннями, які ухвалені проти нашого клієнта. Ми все одно їх будемо оскаржувати і добиватися, щоб наш підзахисний був повністю виправданий за всіма справами, йому інкримінують", - зауважив захисник Коломойського.

При цьому "Суспільне" вказує, що Коломойський сказав, що не має змоги сплатити цю заставу, але навіть якби бізнесмен вніс ці кошти, лишався б у місці утримання.

У справі Коломойського завершили розслідування