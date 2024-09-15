Кіпр позбавив громадянства Коломойського та ще 7 осіб
Київ • УНН
Уряд Кіпру позбавив громадянства 8 осіб, включаючи Ігоря Коломойського. Рішення прийняте через сумнівну репутацію та ризики для іміджу країни, а також є частиною політики контролю над інвестиційними паспортами.
Кіпр позбавив громадянства Ігоря Коломойського та ще сімох осіб. Про це повідомляє Philenews, передає УНН.
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4 вересня уряд Кіпру ухвалив рішення про позбавлення громадянства восьми осіб, серед яких український бізнесмен Ігор Коломойський.
За інформацією, Коломойський отримав кіпрське громадянство у 2010 році через інвестиційну програму, але не зазначив у заявці на натуралізацію, що є фігурантом справи про ухилення від сплати податків у рф, відзначеної ще у 2008 році.
Кіпрські чиновники зазначили, що Коломойський мав сумнівну репутацію як до, так і після натуралізації, і його присутність на острові створює ризики для репутації Республіки Кіпр. Окрім Коломойського, громадянства були позбавлені також сім'я єгипетського інвестора Мохамеда Абдельрахмана Мохамеда Салема і сім'я росіянина Максима Захарченка.
Рішення уряду стало відомим 14 вересня, а зазначене позбавлення громадянства є частиною загальної політики Кіпру щодо контролю над інвестиційними паспортами.
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