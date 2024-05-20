Кипер рассказал о личной трагедии за время работы в Одесской ОГА

Гибель командира "Цунами" Александра Гостищева стала одной из личных трагедий главы Одесской облгосадминистрации Олега Кипера. Об этом он рассказал в интервью Цензор.Нет, передает УНН.

Для меня одной из собственных трагедий стало, когда во время очередного обстрела погиб командир "Цунами" Александр Гостищев. В тот день у нас было длительное совещание с силовиками. Перед его завершением был "прилет" и начальнику полиции Одесской области позвонил Александр. Ему было ближе доехать туда и он говорит: "Я на месте, сейчас здесь разберусь, и скажу вам о ситуации". Понимая, что Александр на месте и уже вместе со всеми службами работает, мы решили задержались и закончить совещание. Проходит 10 минут - второй прилет. Получается, что Саша, дав нам еще возможность поработать несколько минут, сохранил нам жизнь - рассказал Кипер.

Глава облгосадминистрации также уточнил, как часто выезжает на места, где были "прилеты".

"Я выезжаю всегда, если это касается жизни людей. Вероятно срабатывает еще опыт работы в прокуратуре, когда привык, что следователь должен выезжать на место происшествия. Конечно, там на месте работают соответствующие спасательные, коммунальные службы, организации, которые готовы помогать: начиная от разборки завалов, заканчивая приготовлением чая. Бывает, что спасательные операции длятся много часов. Как было у нас на Добровольского, где погибло двенадцать человек, пятеро из них - дети. Спасательная операция длилась 22 часа. Я за эти сутки там был раз десять, мы надеялись, что кто-то живой под завалами остался. Это все эмоционально очень тяжело", - уточнил он.