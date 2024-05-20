Кіпер розповів про особисту трагедію за час роботи в Одеській ОВА

Загибель командира "Цунамі" Олександра Гостіщева стала однією із власних трагедій очільник Одеської облдержадміністрації Олега Кіпер. Про він розповів у інтерв’ю Цензор.Нет, передає УНН.

Для мене однією з власних трагедій стало, коли під час чергового обстрілу загинув командир "Цунамі" Олександр Гостіщев. Того дня у нас була тривала нарада з силовиками. Перед її завершенням був "приліт" і начальнику поліції Одещини зателефонував Олександр. Йому було ближче доїхати туди і він каже: "Я на місці, зараз тут розберуся, і скажу вам про ситуацію". Розуміючи, що Олександр на місці і вже разом зі всіма службами працює, ми вирішили затримались і закінчити нараду. Проходить 10 хвилин – другий приліт. Виходить, що Сашко, давши нам ще можливість попрацювати декілька хвилин, зберіг нам життя - розповів Кіпер.

Очільник облдержадміністрації також уточнив, як часто виїжджає на місця, де були "прильоти".

"Я виїжджаю завжди, якщо це стосується життя людей. Певно спрацьовує ще досвід роботи в прокуратурі, коли звик, що слідчий має виїжджати на місце події. Звісно, там на місці працюють відповідні рятувальні, комунальні служби, організації, які готові допомагати: починаючи від розбирання завалів, закінчуючи приготуванням чаю. Буває, що рятувальні операції тривають багато годин. Як було у нас на Добровольського, де загинуло дванадцять людей, п’ятеро з них – діти. Рятувальна операція тривала 22 години. Я за цю добу там був разів десять, ми сподівались, що хтось живий під завалами залишився. Це все емоційно дуже важко", - уточнив він.