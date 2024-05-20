Кіпер розповів про особисту трагедію за час роботи в Одеській ОВА
Київ • УНН
Загибель командира "Цунамі" Олександра Гостіщева під час обстрілу стала особистою трагедією для голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.
Загибель командира "Цунамі" Олександра Гостіщева стала однією із власних трагедій очільник Одеської облдержадміністрації Олега Кіпер. Про він розповів у інтерв’ю Цензор.Нет, передає УНН.
Для мене однією з власних трагедій стало, коли під час чергового обстрілу загинув командир "Цунамі" Олександр Гостіщев. Того дня у нас була тривала нарада з силовиками. Перед її завершенням був "приліт" і начальнику поліції Одещини зателефонував Олександр. Йому було ближче доїхати туди і він каже: "Я на місці, зараз тут розберуся, і скажу вам про ситуацію". Розуміючи, що Олександр на місці і вже разом зі всіма службами працює, ми вирішили затримались і закінчити нараду. Проходить 10 хвилин – другий приліт. Виходить, що Сашко, давши нам ще можливість попрацювати декілька хвилин, зберіг нам життя
Очільник облдержадміністрації також уточнив, як часто виїжджає на місця, де були "прильоти".
"Я виїжджаю завжди, якщо це стосується життя людей. Певно спрацьовує ще досвід роботи в прокуратурі, коли звик, що слідчий має виїжджати на місце події. Звісно, там на місці працюють відповідні рятувальні, комунальні служби, організації, які готові допомагати: починаючи від розбирання завалів, закінчуючи приготуванням чаю. Буває, що рятувальні операції тривають багато годин. Як було у нас на Добровольського, де загинуло дванадцять людей, п’ятеро з них – діти. Рятувальна операція тривала 22 години. Я за цю добу там був разів десять, ми сподівались, що хтось живий під завалами залишився. Це все емоційно дуже важко", - уточнив він.