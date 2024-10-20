Кипер показал ремонт в детской больнице Одесской области

В Одесской областной детской клинической больнице продолжается восстановление фасада и реанимационных палат. В медучреждении завершается реконструкция фасада и ремонт двух реанимационных палат. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Новые палаты оснащены инновационными технологиями и современной мебелью, что позволит врачам обеспечивать качественное лечение маленьких пациентов.

Детали

Кипер уточнил, что благодаря поддержке местных благотворителей продолжаются работы по обновлению внешнего фасада, что придаст больнице современный вид и улучшит условия для пациентов и их семей.

"Благодаря системе кейтеринга маленькие пациенты получают свежую, питательную пищу, которая учитывает их индивидуальные потребности и диетические требования. Это обеспечивает важную поддержку организма во время лечения и способствует более быстрому восстановлению. Больница продолжает модернизацию отделений, чтобы обеспечить безопасное лечение по современным стандартам. Инвестиции в здравоохранение - это инвестиции в будущее наших детей", - сообщил Кипер.