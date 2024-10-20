Кіпер показав ремонт у дитячій лікарні Одеської області
Київ • УНН
Очільник Одеської ОВА наголосив на важливості інвестицій у здоров’я дітей
В Одеській обласній дитячій клінічній лікарні триває відновлення фасаду та реанімаційних палат. У медзакладі завершується реконструкція фасаду та ремонт двох реанімаційних палат. Про це інформує очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Нові палати оснащені інноваційними технологіями та сучасними меблями, що дозволить лікарям забезпечувати якісне лікування маленьких пацієнтів.
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Кіпер уточнив, що завдяки підтримці місцевих благодійників тривають роботи з оновлення зовнішнього фасаду, що надасть лікарні сучасного вигляду та покращить умови для пацієнтів та їхніх сімей.
"Завдяки системі кейтерингу маленькі пацієнти отримують свіжу, поживну їжу, яка враховує їхні індивідуальні потреби та дієтичні вимоги. Це забезпечує важливу підтримку організму під час лікування та сприяє швидшому відновленню. Лікарня продовжує модернізацію відділень, щоб забезпечити безпечне лікування за сучасними стандартами. Інвестиції в охорону здоров’я — це інвестиції в майбутнє наших дітей", - повідомив Кіпер.