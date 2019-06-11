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Кинотеатр "Киев" продолжит проводить кинофестивали - КГГА

Киев • УНН

 • 7156 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Новый арендатор кинотеатра "Киев" ООО "Синема Центр" обязан не менять концепции развития и сосредоточивать свою деятельность на проведение уже привычных киевлянам кинофестивалей. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский во время встречи с активистами, сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Кинотеатр "Киев" продолжит проводить кинофестивали - КГГА

"Кинотеатр "Киев"- это культовое место не для одного поколения киноманов, художников и киевлян. Он занял особую нишу в киноиндустрии целой страны, поэтому вопрос сохранения и развития уже составленной концепции кинотеатра одна из первоочередных. Поэтому принципиальная позиция города репертуар и концептуальная направленность должны остаться неизменными. Это неоднократно обсуждалось, как во время конкурсной комиссии, так и зафиксировано в договоре с новым арендатором ООО "Синема Центр", - сказал Валентин Мондриевский.

Также заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак отметил, что после инвентаризационной процесса, который продлится в течение 10 дней здание кинотеатра "Киев" будет передано в пользование новому арендатору - ООО "Синема Центр".

Как сообщал УНН, 8 июня в столице активисты собирали акцию в защиту кинотеатра "Киев".

Напомним, ранее в некоторых сообществах в соцсетях распространялась информация о том, что здание кинотеатра "Киев" захватывают.

При этом пресс-служба КГГА распространяла информацию, в столичном кинотеатре "Киев" сегодня начата инвентаризация и обследование здания.

Также в КП "Киевкинофильм", которое является балансодержателем кинотеатра, опровергали слухи о захвате кинотеатра.

Как сообщал УНН, в апреле на открытом аукционе по аренде помещения кинотеатра "Киев" победил ООО "Синема-Центр" .

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