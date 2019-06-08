У столиці активісти збирають акцію на захист кінотеатру "Київ"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Сьогодні о 20.00 активісти збирають акцію на захист кінотеатру “Київ”, в рамках якої відбудеться кінопоказ короткометражних стрічок, що будуть проектуватися на будівлю кінотеатру, передає УНН із посиланням на організаторів.
Як відзначили активісти, фільми, які сьогодні покажуть глядачам, у різні роки демонструвалися в рамках кінофестивалів, які проходили у кінотеатрі “Київ”.
"Якщо ми не можемо дивитися кіно у кінотеатрі, ми будемо робити це на його сходах", - відзначили активісти, а також додали, що учора теж проходило зібрання на захист кінотеатру.
Нагадаємо, раніше у деяких спільнотах у соцмережах поширювалася інформація про те, що будівлю кінотеатру "Київ" захоплюють.
При цьому, прес-служба КМДА поширювала інформацію, що у столичному кінотеатрі "Київ" сьогодні розпочато інвентаризацію й обстеження будівлі.
Також у КП "Київкінофільм", яке є балансоутримувачем кінотеатру, спростовували про захоплення кінотеатру.
Пізніше з'явилось ще одне повідомлення - столична влада заявила про припинення спроби захоплення кінотеатру "Київ".
Як повідомляв УНН, у квітні на відкритому аукціоні щодо оренди приміщення кінотеатру "Київ" переміг ТОВ "Сінема-Центр".