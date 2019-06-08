В столице активисты собирают акцию в защиту кинотеатра "Киев"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Сегодня в 20.00 активисты собирают акцию в защиту кинотеатра "Киев", в рамках которой состоится кинопоказ короткометражных лент, которые будут проецироваться на здание кинотеатра, передает УНН со ссылкой на организаторов.
Как отметили активисты, фильмы, которые сегодня покажут зрителям, в разные годы демонстрировались в рамках кинофестивалей, которые проходили в кинотеатре "Киев".
"Если мы не можем смотреть кино в кинотеатре, мы будем делать это на его лестнице", - отметили активисты, а также добавили, что вчера тоже проходило собрание в защиту кинотеатра.
Напомним, ранее в некоторых сообществах в соцсетях распространялась информация о том, что здание кинотеатра "Киев" захватывают.
При этом пресс-служба КГГА распространяла информацию, что в столичном кинотеатре "Киев" начата инвентаризация и обследование здания.
Также в КП "Киевкинофильм", которое является балансодержателем кинотеатра, опровергали о захвате кинотеатра.
Позже появилось еще одно сообщение - столичные власти заявили о пресечении попытки захвата кинотеатра "Киев".
Как сообщал УНН, в апреле на открытом аукционе по аренде помещения кинотеатра "Киев" победил ООО "Синема-Центр".