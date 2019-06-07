Столична влада заявила про припинення спроби захоплення кінотеатру "Київ"

"Місто разом із правоохоронцями зупинило спробу незаконного захоплення кінотеатру "Київ", - заявили у КМДА.

Як зазначається, колишній орендар, приватна компанія ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ", діяльність якої, в тому числі, передбачає здачу в оренду приміщень та ведення ресторанного бізнесу, при підтримці невстановлених осіб намагався залишити у своєму керуванні будівлю.

При цьому, у новому відкритому конкурсі на оренду участі він не брав, а переможець запропонував сплачувати за оренду кінотеатру в 50 разів більше.

У КМДА підкреслили, що з квітня цього року нежитлову будівлю кінотеатру "Київ" передано на баланс КП "Київкінофільм" як гаранту охорони пам’ятки архітектури місцевого значення.

"Відповідно до чинного законодавства, розпочато обстеження будівлі, внутрішніх приміщень із метою уникнення провокацій, незаконних знищень чи пошкоджень майна територіальної громади міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що протягом останніх двох місяців ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" незаконно чинило перешкоди у доступі до приміщень будівлі кінотеатру "Київ" комісії у складі працівників КП "Київкінофільм" і Департаменту комунальної власності Києва.

"Такі дії є протиправними, що засвідчують акти (від 24.04.2019 року і від 17.05.2019 року). Жодної судової ухвали про зупинення конкурсу, його результатів або заборону вчинення дій власником чи новим орендарем станом на сьогодні немає", - зазначили у КМДА.

Там зазначили, що інвентаризація приміщень триватиме 10 днів. Після її проведення будівлю кінотеатру буде передано у користування новому орендарю – ТОВ "Сінема Центр".

"Останній у свою чергу зобов’язаний не змінювати концепції розвитку кінотеатру, зосереджувати свою діяльність на проведенні міжнародних та національних кінофестивалів, що репрезентують зразки авторського кіно, документалістики, підтримці українського кінематографу, проведенні некомерційних показів тощо", - зазначили у КМДА.

Після цього роботу кінотеатру "Київ" буде відновлено.

Нагадаємо, раніше у деяких спільнотах у соцмережах поширювалася інформація про те, що будівлю кінотеатру "Київ" захоплюють.

При цьому, прес-служба КМДА поширювала інформацію, що у столичному кінотеатрі "Київ" сьогодні розпочато інвентаризацію й обстеження будівлі.

Також у КП "Київкінофільм", яке є балансоутримувачем кінотеатру, спростовували про захоплення кінотеатру.

Як повідомляв УНН, у квітні на відкритому аукціоні щодо оренди приміщення кінотеатру "Київ" переміг ТОВ "Сінема-Центр".