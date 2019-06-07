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Столичные власти заявили о прекращении попытки захвата кинотеатра "Киев"

Столичные власти заявили о прекращении попытки захвата кинотеатра "Киев"

Киев  •  УНН

 • 12182 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Столичные власти пресекли попытку незаконного захвата кинотеатра "Киев". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Город вместе с правоохранителями остановил попытку незаконного захвата кинотеатра "Киев", - заявили в КГГА.

Как отмечается, бывший арендатор, частная компания ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев", деятельность которой, в том числе, предусматривает сдачу в аренду помещений и ведение ресторанного бизнеса, при поддержке неустановленных лиц пытался оставить в своем управлении здание.

При этом, в новом открытом конкурсе на аренду участия он не принимал, а победитель предложил платить за аренду кинотеатра в 50 раз больше.

В КГГА подчеркнули, что с апреля этого года нежилое здание кинотеатра "Киев" передано на баланс КП "Киевкинофильм" как гаранту охраны памятника архитектуры местного значения.

"Согласно действующему законодательству, начато обследование здания, внутренних помещений с целью избежания провокаций, незаконных уничтожений или повреждений имущества территориальной общины города Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних двух месяцев ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев" незаконно оказывало препятствия в доступе в помещение здания кинотеатра "Киев" комиссии в составе работников КП "Киевкинофильм" и Департамента коммунальной собственности Киева.

"Такие действия являются противоправными, удостоверяющих акты (от 24.04.2019 года и от 17.05.2019 года). Никакой судебного решения о приостановлении конкурса, его результатов или запрете совершения действий владельцем или новым арендатором на сегодня нет", - отметили в КГГА.

Там отметили, что инвентаризация помещений продлится 10 дней. После ее проведения здание кинотеатра будет передано в пользование новому арендатору - ООО "Синема Центр".

"Последний в свою очередь обязан не менять концепции развития кинотеатра, сосредоточивать свою деятельность на проведении международных и национальных кинофестивалей, представляющих образцы авторского кино, документалистики, поддержке украинского кинематографа, проведении некоммерческих показов и т.д.", - отметили в КГГА.

После этого работу кинотеатра "Киев" будет восстановлено.

Напомним, ранее в некоторых сообществах в соцсетях распространялась информация о том, что здание кинотеатра "Киев" захватывают.

При этом пресс-служба КГГА распространяла информацию, в столичном кинотеатре "Киев" сегодня начата инвентаризация и обследование здания.

Также в КП "Киевкинофильм", которое является балансодержателем кинотеатра, опровергали о захвате кинотеатра.

Как сообщал УНН, в апреле на открытом аукционе по аренде помещения кинотеатра "Киев" победил ООО "Синема-Центр".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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