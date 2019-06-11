Кінотеатр "Київ" продовжить проводити кінофестивалі – КМДА

КИЇВ. 11 червня. УНН. Новий орендатор кінотеатру "Київ" ТОВ "Сінема Центр" зобов'язаний не змінювати концепції розвитку та зосереджувати свою діяльність на проведені вже звичних киянам кінофестивалів. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час зустрічі з активістами, повідомляє УНН з посиланням на КМДА.