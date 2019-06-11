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Кінотеатр "Київ" продовжить проводити кінофестивалі – КМДА

Київ • УНН

 • 7156 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Новий орендатор кінотеатру "Київ" ТОВ "Сінема Центр" зобов'язаний не змінювати концепції розвитку та зосереджувати свою діяльність на проведені вже звичних киянам кінофестивалів. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час зустрічі з активістами, повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Кінотеатр "Київ" продовжить проводити кінофестивалі – КМДА

"Кінотеатр "Київ" – це культове місце не для одного покоління кіноманів, митців та киян. Він зайняв особливу нішу в кіноіндустрії цілої країни, тому питання збереження та розвитку вже складеної концепції кінотеатру одне з першочергових. Тому принципова позиція міста, що репертуар та концептуальна спрямованість мають залишитися незмінними. Це неодноразово обговорювалося, як під час конкурсної комісії, так і зафіксовано у договорі з новим орендарем ТОВ "Сінема Центр", - сказав Валентин Мондриївський.

Також, заступники голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак зазначив, що після інвентаризаційного процесу, що триватиме протягом 10 днів будівлю кінотеатру "Київ" буде передано у користування новому орендарю – ТОВ "Сінема Центр".

Як повідомляв УНН, 8 червня у столиці активісти збирали акцію на захист кінотеатру "Київ".

Нагадаємо, раніше у деяких спільнотах у соцмережах поширювалася інформація про те, що будівлю кінотеатру "Київ" захоплюють.

При цьому, прес-служба КМДА поширювала інформацію, що у столичному кінотеатрі "Київ" сьогодні розпочато інвентаризацію й обстеження будівлі.

Також у КП "Київкінофільм", яке є балансоутримувачем кінотеатру, спростовували про захоплення кінотеатру.

Як повідомляв УНН, у квітні на відкритому аукціоні щодо оренди приміщення кінотеатру "Київ" переміг ТОВ "Сінема-Центр".

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