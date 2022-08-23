"Кино ради победы": Ахтем Сеитаблаев представил нацгвардейцам в Киевской области фильм "Захар Беркут"

Детали

Также бойцам Нацгвардии показали трейлер нового документального фильма "Культура vs война". Ахтем Сеитаблаев рассказал о будущем фильме, в котором будут объединены темы войны и культуры. В трейлере можно увидеть кадры обороны Мариуполя и завода "Азовсталь".

Добавим

Проект “Кино ради победы!” реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Государственного агентства Украины по кино, Ассоциации "Смотри украинское!" и при поддержке фонда "МХП-Громаді", ОО "УкрКиноФест", ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины во взаимодействии с областными военно-гражданскими администрациями и Национальной полицией Украины. Первый кинопоказ состоялся в начале августа в Винницкой области.

Справка

"МХП-Громаді" – украинский благотворительный фонд, созданный в 2015 году для содействия комплексному развитию общин и институтов гражданского общества в Украине. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.