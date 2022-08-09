Гранти до 100 тис. грн: "МХП-Громаді" запустив конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” оголосив новий конкурс соціальних ініціатив “Час діяти, Україно!”- це гранти швидкого реагування на виклики війни в Україні. Головна мета конкурсу - сприяти вирішенню важливих соціальних проблем громад шляхом підтримки локальних ініціатив. Про це розповіли представники Фонду на пресконференції, передає УНН.
Деталі
Кожен з переможців конкурсу зможе отримати грант від 50 до 100 тис. грн на реалізацію соціальної ініціативи. Кошти можуть бути спрямовані на закупівлю обладнання, матеріалів для підтримки соціальної ініціативи в інтересах громади.
Учасниками можуть бути органи місцевого самоврядування, комунальні установи, освітні заклади, заклади охорони здоров’я, неурядові організації, ініціативні групи з 11 областей України: Черкаської, Вінницької, Київської, Львівської, Дніпропетровської, Сумської, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської, Чернігівської та Тернопільської.
У рамках конкурсу планується підтримати до 70 проектів. На нього Фонд "МХП-Громаді" виділяє 5️ млн грн.
Нагадаємо
Нещодавно завершився цьогорічний конкурс бізнес-ідей “Роби своє”, в рамках якого "МХП-Громаді" роздав переможцям 5 млн грн.
Довідка
МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.