Гранти до 100 тис. грн: "МХП-Громаді" запустив конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!"

Деталі

Кожен з переможців конкурсу зможе отримати грант від 50 до 100 тис. грн на реалізацію соціальної ініціативи. Кошти можуть бути спрямовані на закупівлю обладнання, матеріалів для підтримки соціальної ініціативи в інтересах громади.

Учасниками можуть бути органи місцевого самоврядування, комунальні установи, освітні заклади, заклади охорони здоров’я, неурядові організації, ініціативні групи з 11 областей України: Черкаської, Вінницької, Київської, Львівської, Дніпропетровської, Сумської, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської, Чернігівської та Тернопільської.

У рамках конкурсу планується підтримати до 70 проектів. На нього Фонд "МХП-Громаді" виділяє 5️ млн грн.

Нагадаємо

Нещодавно завершився цьогорічний конкурс бізнес-ідей “Роби своє”, в рамках якого "МХП-Громаді" роздав переможцям 5 млн грн.

Довідка

МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.