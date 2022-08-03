"МХП-Громаді" роздав 5 млн грн переможцям конкурсу бізнес-ідей "Роби своє"

Деталі

На третьому етапі конкурсу з-поміж 143 проектів експерти відзначили 26 переможців. Серед них ідеї про те, як започаткувати пташину екоферму, налагодити виробництво крафтових соків, чаїв, дерев’яних іграшок, кисломолочних продуктів з цілющими травами, створити артвідпочинок на пасіці і навіть розробити цілий всесвіт українських героїв, які допоможуть врятувати нашу країну від загарбника.

Цитата

“Із третім відбором весь бюджет "Роби своє" було вичерпано. Та попри те, що з моменту старту конкурсу свої проєкти надіслали на розгляд понад 320 учасників, керівництво Фонду ухвалило рішення про збільшення бюджету з 3,5 до 5 млн грн. Таким чином в історію конкурсу бізнес-ідей «Роби своє-2022» увійдуть 62 проєкти, які отримали фінансування від "МХП-Громаді" і зробили новий або навіть перший крок у розвитку свого маленького, але важливого у громаді бізнесу”, - ідеться у повідомленні Фонду.

Історія конкурсу

Уперше МХП запустив цей проект у 2016 році і проводив його чотири роки поспіль. За цей час було підтримано 250 бізнес-ідей на суму понад 11 млн грн.

У 2021 році МХП реалізував цей проект за підтримки уряду Швеції, у партнерстві із програмою розвитку ООН в Україні. Це була програма “Посилене партнерство задля сталого розвитку”, а сам конкурс мав назву “Село. Кроки до розвитку”.

Реалізація конкурсу

Конкурс “Роби своє” реалізується у наступних областях: Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Київська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Сумська та Волинська області.

Конкурс проводиться для тих, хто:

– має ідею і давно хоче втілити її у життя;

– має справу і потребує підтримки;

– залишив окуповані зони і оселився в іншому, більш безпечному місці в Україні;

– є військовим, який повернувся із зони проведення бойових дій і має внутрішній ресурс, щоб почати власну справу;

– хоче розпочати власну справу.

Довідка

МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.