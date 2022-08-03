"МХП-Громаді" роздав 5 млн грн переможцям конкурсу бізнес-ідей "Роби своє"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” завершив цьогорічний конкурс бізнес-ідей “Роби своє”, в рамках якого 62 переможці отримали гранти на загальну суму 5 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.
Деталі
На третьому етапі конкурсу з-поміж 143 проектів експерти відзначили 26 переможців. Серед них ідеї про те, як започаткувати пташину екоферму, налагодити виробництво крафтових соків, чаїв, дерев’яних іграшок, кисломолочних продуктів з цілющими травами, створити артвідпочинок на пасіці і навіть розробити цілий всесвіт українських героїв, які допоможуть врятувати нашу країну від загарбника.
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“Із третім відбором весь бюджет "Роби своє" було вичерпано. Та попри те, що з моменту старту конкурсу свої проєкти надіслали на розгляд понад 320 учасників, керівництво Фонду ухвалило рішення про збільшення бюджету з 3,5 до 5 млн грн. Таким чином в історію конкурсу бізнес-ідей «Роби своє-2022» увійдуть 62 проєкти, які отримали фінансування від "МХП-Громаді" і зробили новий або навіть перший крок у розвитку свого маленького, але важливого у громаді бізнесу”, - ідеться у повідомленні Фонду.
Історія конкурсу
Уперше МХП запустив цей проект у 2016 році і проводив його чотири роки поспіль. За цей час було підтримано 250 бізнес-ідей на суму понад 11 млн грн.
У 2021 році МХП реалізував цей проект за підтримки уряду Швеції, у партнерстві із програмою розвитку ООН в Україні. Це була програма “Посилене партнерство задля сталого розвитку”, а сам конкурс мав назву “Село. Кроки до розвитку”.
Реалізація конкурсу
Конкурс “Роби своє” реалізується у наступних областях: Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Київська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Сумська та Волинська області.
Конкурс проводиться для тих, хто:
– має ідею і давно хоче втілити її у життя;
– має справу і потребує підтримки;
– залишив окуповані зони і оселився в іншому, більш безпечному місці в Україні;
– є військовим, який повернувся із зони проведення бойових дій і має внутрішній ресурс, щоб почати власну справу;
– хоче розпочати власну справу.
Довідка
МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.