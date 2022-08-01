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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Проект про українських героїв авторства маленького черкащанина представили експертам ООН

Проект про українських героїв авторства маленького черкащанина представили експертам ООН

Київ • УНН

 • 120656 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Проект “Літопис Всесвіту Українських героїв Дюскотс” став одним з переможців конкурсу бізнес-ідей “Роби своє” від благодійного фонду “МХП-Громаді”. Його автора - 9-річного Андрія з Черкас запросили на онлайн-зустріч за участі посла Міністерства закордонних справ України та експерта ООН. Про це у Facebook повідомила мати хлопця Ольга Касьянова, передає УНН.

Цитата

“Цю новину (про запрошення на зустріч - ред.) ми отримали, коли їхали зі своєю мегаторбою на ярмарок до Клайпеди (Литва). Дюс капітально нервувався. Але ми вирішили, що він розкаже про наш проект цим незнайомим серйозним людям, наче вони його друзі. Ефір стався. Ми емоційно розповіли про нашу ідею Всесвіту Українських Героїв, про мрію зробити альтернативу Марвелу, але щоб герої були не вигаданими, а справжніми... нашими...українцями! Журі зізналося, що наш проект був підтриманий ними одноголосно і без вагань. Що в ньому є глибина і пристрасть. Що ми вразили”, - розповіла жінка.

Наприкінці ефіру, коли Андрія попросили дати пораду майбутнім учасникам конкурсу, хлопець заявив: “Якщо в вас ніхто не вірить, якщо вам кажуть, що у вас нічого не вийде - забийте! Вони нічого не розуміють!” З цим виразом погодилися і посол, і експерт ООН.

Додамо

Від початку повномасштабної війни Андрій почав ліпити із пластику героїв, які разом із родиною продає на ярмарках та через соціальні мережі. Виручені кошти сім’я перераховує на потреби Збройних Сил України. Згодом хлопчик почав ліпити не просто фігурки, а героїв, які мають реальні прототипи: пес Патрон, Анастасія Тиха, яка рятувала собак з інвалідністю з Ірпеня, лідер гурту Kalush Олег Псюк та інші. Так хобі Андрія переросло у створення “Літопису Українських Героїв”.

Нагадаємо

Уперше МХП запустив конкурс бізнес-ідей “Роби своє” у 2016 році і проводив його чотири роки поспіль. За цей час було підтримано 250 бізнес-ідей на суму понад 11 млн грн.

Проект реалізується у Вінницькій, Черкаській, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській, Сумській та Волинській областях.

Цьогоріч фонд “МХП-Громаді” вже виділив понад 1 млн грн на реалізацію ідей переможців конкурсу.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

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