Проект об украинских героях авторства маленького черкащанина представили экспертам ООН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Проект “Летопись Вселенной Украинских героев Дюскотс” стала одним из победителей конкурса бизнес-идей “Роби своє” от благотворительного фонда “МХП-Громаді”. Его автор - 9-летний Андрей из Черкасс был приглашен на онлайн-встречу с участием посла Министерства иностранных дел Украины и эксперта ООН. Об этом в Facebook сообщила мать парня Ольга Касьянова, передает УНН.

Цитата

“Эту новость (о приглашении на встречу – ред.) мы получили, когда ехали со своей мегаторбой на ярмарку в Клайпеду (Литва). Дюс капитально нервничал. Но мы решили, что он расскажет о нашем проекте этим незнакомым серьезным людям, как будто они его друзья. Эфир произошел. Мы эмоционально рассказали о нашей идее Вселенной Украинских Героев, о мечте сделать альтернативу Марвелу, но чтобы герои были не вымышленными, а настоящими... нашими...украинцами! Жюри призналось, что наш проект был поддержан ими единогласно и без колебаний. Что в нем есть глубина и страсть. Что мы поразили”, – рассказала женщина.

В конце эфира, когда Андрея попросили дать совет будущим участникам конкурса, парень заявил: “Если в вас никто не верит, если вам говорят, что у вас ничего не получится – забейте! Они ничего не понимают!” С этим выражением согласились и посол, и эксперт ООН.

Добавим

С начала полномасштабной войны Андрей начал лепить из пластика героев, которые вместе с семьей продает на ярмарках и через социальные сети. Вырученные средства семья перечисляет на нужды Вооруженных Сил Украины. Впоследствии мальчик начал лепить не просто фигурки, а героев, у которых есть реальные прототипы: пес Патрон, Анастасия Тихая, которая спасала собак с инвалидностью из Ирпеня, лидер группы Kalush Олег Псюк и другие. Так хобби Андрея переросло в создание “Летописи Украинских Героев”.

Напомним

Впервые МХП запустил конкурс бизнес-идей “Роби своє” в 2016 году и проводил его четыре года подряд. За это время было поддержано 250 бизнес-идей на сумму более 11 млн грн.

Проект реализуется в Винницкой, Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской и Волынской областях.

В этом году фонд “МХП-Громаді” уже выделил более 1 млн грн на реализацию идей победителей конкурса.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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