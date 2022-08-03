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"МХП-Громаде" раздал 5 млн грн победителям конкурса бизнес-идей "Делай свое"

"МХП-Громаде" раздал 5 млн грн победителям конкурса бизнес-идей "Делай свое"

Киев • УНН

 • 274878 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” завершил конкурс бизнес-идей “Делай свое”, в рамках которого 62 победителя получили гранты на общую сумму 5 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.

Детали

На третьем этапе конкурса среди 143 проектов эксперты отметили 26 победителей. Среди них идеи о том, как основать птичью экоферму, наладить производство крафтовых соков, чаев, деревьевянных игрушек, кисломолочных продуктов с целебными травами, создать артотдых на пасеке и даже разработать целую вселенную украинских героев, которые помогут спасти нашу страну от захватчика.

Цитата

“С третьим отбором весь бюджет "Делай свое" было исчерпано. Но, несмотря на то, что с момента старта конкурса свои проекты прислали на рассмотрение более 320 участников, руководство Фонда приняло решение об увеличении бюджета с 3,5 до 5 млн грн. Таким образом в историю конкурса бизнес-идей "Делай свое-2022" войдут 62 проекта, которые получили финансирование от "МХП-Громаде" и сделали новый или даже первый шаг в развитии своего маленького, но важного в обществе бизнеса”, - говорится в сообщении Фонда.

История конкурса

Впервые МХП запустил этот проект в 2016 году и проводил четыре года подряд. За это время было поддержано 250 бизнес-идей на сумму более 11 млн грн.

В 2021 году МХП реализовал этот проект при поддержке правительства Швеции в партнерстве с программой развития ООН в Украине. Это была программа “Усиленное партнерство для устойчивого развития”, а сам конкурс назывался “Село. Шаги к развитию”.

Реализация конкурса

Конкурс “Делай свое” реализуется в таких областях: Винницкая, Черкасская, Днепропетровская, Киевская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Сумская и Волынская области.

Конкурс проводится для тех, кто:

– имеет идею и давно хочет воплотить ее в жизнь;
– имеет дело и нуждается в поддержке;
– оставил оккупированные зоны и поселился в другом, более безопасном месте в Украине;
– является военным, который вернулся из зоны проведения боевых действий и имеет внутренний ресурс, чтобы начать собственное дело;
– хочет начать собственное дело.

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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