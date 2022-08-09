Гранты до 100 тыс. грн: "МХП-Громаде" запустил конкурс социальных инициатив "Пора действовать, Украина!"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” объявил новый конкурс социальных инициатив “Пора действовать, Украина!” – это гранты быстрого реагирования на вызовы войны в Украине. Главная цель конкурса – способствовать решению важных социальных проблем общества путем поддержки локальных инициатив. Об этом рассказали представители Фонда на пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Каждый победитель конкурса сможет получить грант от 50 до 100 тыс. грн на реализацию социальной инициативы. Средства могут быть направлены на закупку оборудования, материалов для поддержки социальной инициативы в интересах общества.
Участниками могут быть органы местного самоуправления, коммунальные учреждения, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, неправительственные организации, инициативные группы из 11 областей Украины: Черкасской, Винницкой, Киевской, Львовской, Днепропетровской, Сумской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Черниговской и Тернопольской.
В рамках конкурса планируется поддержать до 70 проектов. На него Фонд "МХП-Громаде" выделяет 5️ млн грн.
Напомним
Недавно завершился конкурс бизнес-идей “Делай свое” этого года, в рамках которого "МХП-Громаде" раздал победителям 5 млн грн.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.