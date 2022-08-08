В Україні стартував Національний тур "Кіно заради Перемоги!" на підтримку військових та ВПО

Деталі

Документально-публіцистична стрічка "Вітер зі Сходу" поєднує кадри із поїздок української акторки Ади Роговцевої на передову на сході України протягом 2014-2019 років із акторськими виступами на війні майстрів українського театру та кіно. Їхніми глядачами ставали місцеві жителі, які опинялися на лінії вогню чи вимушені були покинути окуповані міста та селища, та українські військові, які потрапляли на імпровізовані вистави безпосередньо з боїв, чергувань та виїздів.

Разом із Адою Роговцевою фільм глядачам представила її донька, режисерка Катерина Степанкова, яка розповіла, що ці поїздки вони заснували ще на початку війни у 2014 році.

Додамо

Проект реалізується за ініціативи Офісу Президента України, Державного агентства України з питань кіно, Асоціації "Дивись українське!" та за підтримки фонду "МХП-Громаді", ГО "УкрКіноФест", ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України у взаємодії з обласними військово-цивільними адміністраціями та Національною поліцією України.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який був створений у 2015 році для сприяння комплексному розвитку громад та інститутів громадянського суспільства в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.