“МХП-Громаді” спрямував 20 млн грн на підтримку сфери охорони здоров’я в межах United24

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“Благодійний фонд «МХП-Громаді» продовжує долучатися до великих гуманітарних проєктів. Цього разу він мобілізував свої ресурси та надав 20 млн грн на підтримку сфери охорони здоров’я в межах глобальної ініціативи Президента України United24”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Глобальна ініціатива United24 була започаткована у травні 2022 року Президентом України Володимиром Зеленським. Першим кроком стало запровадження однойменної фандрейзингової платформи для збору благодійних пожертв на підтримку України з усього світу. Кошти, що надходять на рахунки Національного банку України, розподіляються за трьома напрямками: оборона та розмінування територій, гуманітарна та медична допомога, відновлення України. Станом на початок серпня до збору коштів через United24 долучилися 110 країн світу на підтримку України, а загальна сума перерахованих з усього світу коштів становить понад 160 млн доларів США.

Довідково

«МХП-Громаді» – український благодійний фонд, який був створений у 2015 році для сприяння комплексному розвитку громад та інститутів громадянського суспільства в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.