За допомогою благодійної платформи United24 зібрано 2 млрд гривень на потреби України

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За підсумками двох місяців роботи державної благодійної платформи United24 було зібрано на потреби України понад два мільярди гривень. За цей час у цей фон інвестували люди із десятків країн.

Президент підкреслив, що це не тільки допомога нашим оборонцям, а й внески на розмінування та гуманітарні потреби. Новим амбасадором United24 став актор Лієв Шрайбер.

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"Він – співзасновник доброчинної організації BlueCheck, яка профінансувала програми з психологічної підтримки та евакуації понад двадцяти тисяч дітей-сиріт з інтернатів та дитячих будинків Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Одеської областей. Організація Лієва допомагає й родинам переселенців у Львові", - додав Зеленський.

Тепер актор разом зі спортсменами Андрієм Шевченком та Еліною Світоліною працюватиме на гуманітарному напрямку.

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