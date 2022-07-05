За допомогою благодійної платформи United24 зібрано 2 млрд гривень на потреби України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення до українського народу Володимир Зеленський повідомив, що за допомогою благодійної платформи United24 зібрано 2 млрд гривень на потреби України. Про це інформує УНН.
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За підсумками двох місяців роботи державної благодійної платформи United24 було зібрано на потреби України понад два мільярди гривень. За цей час у цей фон інвестували люди із десятків країн.
Президент підкреслив, що це не тільки допомога нашим оборонцям, а й внески на розмінування та гуманітарні потреби. Новим амбасадором United24 став актор Лієв Шрайбер.
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"Він – співзасновник доброчинної організації BlueCheck, яка профінансувала програми з психологічної підтримки та евакуації понад двадцяти тисяч дітей-сиріт з інтернатів та дитячих будинків Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Одеської областей. Організація Лієва допомагає й родинам переселенців у Львові", - додав Зеленський.
Тепер актор разом зі спортсменами Андрієм Шевченком та Еліною Світоліною працюватиме на гуманітарному напрямку.
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