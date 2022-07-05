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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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За допомогою благодійної платформи United24 зібрано 2 млрд гривень на потреби України

За допомогою благодійної платформи United24 зібрано 2 млрд гривень на потреби України

Київ • УНН

 • 111987 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення до українського народу Володимир Зеленський повідомив, що за допомогою благодійної платформи United24 зібрано 2 млрд гривень на потреби України. Про це інформує УНН.

Деталі

За підсумками двох місяців роботи державної благодійної платформи United24 було зібрано на потреби України понад два мільярди гривень. За цей час у цей фон інвестували люди із десятків країн.

Президент підкреслив, що це не тільки допомога нашим оборонцям, а й внески на розмінування та гуманітарні потреби. Новим амбасадором United24 став актор Лієв Шрайбер.

Цитата

"Він – співзасновник доброчинної організації BlueCheck, яка профінансувала програми з психологічної підтримки та евакуації понад двадцяти тисяч дітей-сиріт з інтернатів та дитячих будинків Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Одеської областей. Організація Лієва допомагає й родинам переселенців у Львові", - додав Зеленський.

Тепер актор разом зі спортсменами Андрієм Шевченком та Еліною Світоліною працюватиме на гуманітарному напрямку.

Нагадаємо

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