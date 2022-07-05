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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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російська армія не робить жодних пауз, - Зеленський

російська армія не робить жодних пауз, - Зеленський

Київ • УНН

 • 133407 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення до українського народу Володимир Зеленський заявив, щоб люди не розслаблялися через відсутність повітряних тривог у регіонах, адже російська армія не робить жодних пауз, передає УНН.

Деталі

Вночі 5 липня майже по всій території України була оголошена повітряна тривога. До цього в столиці та в деяких областях тривоги не було вже певний час. Зеленський зауважив, що люди почали думати, що окупанти до чогось готуються.

Цитата

"Не варто шукати логіки в діях терористів. Російська армія не робить жодних пауз. У неї одне завдання – забрати життя в народу, залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалися як частина терору", - сказав Президент.

Нагадаємо

Удари по Хмельниччині: є інформація про три "прильоти" ракет.

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