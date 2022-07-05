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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 31593 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Удари по Хмельниччині: є інформація про три "прильоти" ракет

Удари по Хмельниччині: є інформація про три "прильоти" ракет

Київ • УНН

 • 245044 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Є інформація про три "прильоти" ракет у Хмельницькому районі. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, передає УНН.

Цитата

"Станом на 20.30 маю інформацію про 3 прильоти ракет в Хмельницькому району. Виїхав на місце події", - повідомив голова ОВА у Telegram.

Гамалій додав, що повідомить деталі з самого місця події.

Раніше

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив інформацію про "прильоти".

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