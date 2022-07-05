Удари по Хмельниччині: є інформація про три "прильоти" ракет

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"Станом на 20.30 маю інформацію про 3 прильоти ракет в Хмельницькому району. Виїхав на місце події", - повідомив голова ОВА у Telegram.

Гамалій додав, що повідомить деталі з самого місця події.

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Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив інформацію про "прильоти".