Є "прильоти": міський голова Хмельницького про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив інформацію про "прильоти", передає УНН.
Цитата
"Повітряна тривога триває! Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", - написав міський голова у Telegram-каналі.
Раніше
За інформацію очевидців та Telegram-каналів, на Хмельниччині чули декілька вибухів. Повідомляють про стовп диму у Ярмолинецькому районі області.
Крім того, повідомляється про проліт ракети над областю у бік Львова.