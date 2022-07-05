Є "прильоти": міський голова Хмельницького про вибухи

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"Повітряна тривога триває! Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", - написав міський голова у Telegram-каналі.

Раніше

За інформацію очевидців та Telegram-каналів, на Хмельниччині чули декілька вибухів. Повідомляють про стовп диму у Ярмолинецькому районі області.

Крім того, повідомляється про проліт ракети над областю у бік Львова.