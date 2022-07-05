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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 39277 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Є "прильоти": міський голова Хмельницького про вибухи

Є "прильоти": міський голова Хмельницького про вибухи

Київ • УНН

 • 274451 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив інформацію про "прильоти", передає УНН.

Цитата

"Повітряна тривога триває! Будьте обережні. Є прильоти в Хмельницькому районі. Деталі згодом від обласної військової адміністрації", - написав міський голова у Telegram-каналі.

Раніше

За інформацію очевидців та Telegram-каналів, на Хмельниччині чули декілька вибухів. Повідомляють про стовп диму у Ярмолинецькому районі області.

Крім того, повідомляється про проліт ракети над областю у бік Львова.

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