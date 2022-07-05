Есть "прилеты": городской голова Хмельницкого о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил информацию о "прилетах", передает УНН.
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"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации", - написал городской голова в Telegram-канале.
Ранее
По информации очевидцев и Telegram-каналов, в Хмельницкой области слышали несколько взрывов. Сообщается о столбе дыма в Ярмолинецком районе области.
Кроме того, сообщается о пролете ракеты над областью в сторону Львова.