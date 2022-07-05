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13:44 • 17809 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 23897 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 34395 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 10342 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 50679 просмотра

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Есть "прилеты": городской голова Хмельницкого о взрывах

Есть "прилеты": городской голова Хмельницкого о взрывах

Киев • УНН

 • 274449 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил информацию о "прилетах", передает УНН.

Цитата

"Воздушная тревога продолжается! Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации", - написал городской голова в Telegram-канале.

Ранее

По информации очевидцев и Telegram-каналов, в Хмельницкой области слышали несколько взрывов. Сообщается о столбе дыма в Ярмолинецком районе области.

Кроме того, сообщается о пролете ракеты над областью в сторону Львова.

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