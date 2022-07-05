На Хмельниччині чути вибухи. У соцмережах повідомляють про проліт ракети у бік Львова

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Так, за інформацію очевидців та Telegram-каналів, на Хмельниччині чули декілька вибухів. Повідомляють про стовп диму у Ярмолинецькому районі області.

Крім того, повідомляється про проліт ракети над областю у бік Львова.

Інформація від офіційних каналів місцевої влади наразі не надходила.

Зазначимо, що на територї майже всієї країни наразі лунає повітряна тривога.