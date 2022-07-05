На Хмельнитчине слышны взрывы. В соцсетях сообщают о пролете ракеты в сторону Львова
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах в Хмельницкой области, пишет УНН.
Детали
Так, по информации очевидцев и Telegram-каналов, в Хмельницкой области слышали несколько взрывов. Сообщается о столбе дыма в Ярмолинецком районе области.
Кроме того, сообщается о пролете ракеты над областью в сторону Львова.
Информация от официальных каналов местных властей пока не поступала.
Отметим, что на территории почти всей страны звучит воздушная тревога.