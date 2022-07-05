Удары по Хмельнитчине: есть информация о трех "прилетах" ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Есть информация о трех "прилетах" ракет в Хмельницком районе. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает УНН.
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"По состоянию на 20.30 имею информацию о 3 прилетах ракет в Хмельницком районе. Выехал на место происшествия", - сообщил глава ОВА в Telegram.
Гамалий добавил, что сообщит детали с самого места происшествия.
Ранее
Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил информацию о "прилетах".