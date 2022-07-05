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13:44 • 15125 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 19177 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 32278 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 7657 просмотра

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Удары по Хмельнитчине: есть информация о трех "прилетах" ракет

Удары по Хмельнитчине: есть информация о трех "прилетах" ракет

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Есть информация о трех "прилетах" ракет в Хмельницком районе. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на 20.30 имею информацию о 3 прилетах ракет в Хмельницком районе. Выехал на место происшествия", - сообщил глава ОВА в Telegram.

Гамалий добавил, что сообщит детали с самого места происшествия.

Ранее

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил информацию о "прилетах".

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