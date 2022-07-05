российская армия не делает никаких пауз, - Зеленский

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Ночью 5 июля почти по всей территории Украины была объявлена ​​ воздушная тревога. До этого в столице и некоторых областях тревоги не было уже определенное время. Зеленский подметил, что люди начали думать, что оккупанты к чему-то готовятся.

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"Не стоит искать логики в действиях террористов. Российская армия не делает никаких пауз. У нее одна задача – забрать жизнь у народа, запугать людей, чтобы даже несколько дней без воздушной тревоги уже ощущались как часть террора", — сказал он. Президент.

Напомним

Удары по Хмельницкой области: есть информация о трех "прилетах" ракет.