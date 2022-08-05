"МХП-Громаде" направил 20 млн грн в поддержку сферы здравоохранения в рамках United24

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“Благотворительный фонд «МХП-Громаде» продолжает приобщаться к крупным гуманитарным проектам. На этот раз он мобилизовал свои ресурсы и предоставил 20 млн грн в поддержку сферы здравоохранения в рамках глобальной инициативы Президента Украины United24”, - говорится в сообщении.

Напомним

Глобальная инициатива United24 была начата в мае 2022 года Президентом Украины Владимиром Зеленским. Первым шагом стало введение одноименной фандрейзинговой платформы для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины со всего мира. Денежные средства, поступающие на счета Национального банка Украины, распределяются по трем направлениям: оборона и разминирование территорий, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины. На начало августа к сбору средств через United24 присоединились 110 стран мира в поддержку Украины, а общая сумма перечисленных со всего мира средств составляет более 160 млн долларов США.

Справочно

«МХП-Громаде» – украинский благотворительный фонд, созданный в 2015 году для содействия комплексному развитию громад и институтов гражданского общества в Украине. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые через войну остались без дома и средств к существованию.