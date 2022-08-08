В Украине стартовал Национальный тур "Кино ради Победы!" в поддержку военных и ВПЛ

Детали

Документально-публицистическая лента "Ветер с Востока" объединяет кадры из поездок украинской актрисы Ады Роговцевой на передовую на востоке Украины в течение 2014-2019 годов с актерскими выступлениями на войне мастеров украинского театра и кино. Их зрителями становились местные жители, которые оказывались на линии огня или вынуждены были покинуть оккупированные города и поселки, и украинские военные, которые попадали на импровизированные представления непосредственно из боев, дежурств и выездов.

Вместе с Адой Роговцевой фильм зрителям представила ее дочь, режиссер Екатерина Степанкова, которая рассказала, что эти поездки они основали еще в начале войны в 2014 году.

Добавим

Проект реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Государственного агентства Украины по кино, Ассоциации "Смотри украинское!" и при поддержке фонда "МХП-Громаді", ОО "УкрКиноФест", ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины во взаимодействии с областными военно-гражданскими администрациями и Национальной полицией Украины.

Справка

"МХП-Громаді" – украинский благотворительный фонд, созданный в 2015 году для содействия комплексному развитию общин и институтов гражданского общества в Украине. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.