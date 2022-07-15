Ада Роговцева та Катерина Степанкова відвідали допрем’єрний показ фільму про війну на Донбасі “Вітер зі Сходу”

Цитата

“Над фільмом працювали кілька років, проте завершення його стало можливим завдяки підтримці “МХП-Громаді”. “Вітер зі Сходу!” - це поєднання документальних історій з передової і талановитої гри акторів, головною ідеєю якого є важливість внеску кожного з нас у нашу спільну Перемогу, за яку борються наші захисники, починаючи з 2014 року”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На благодійному концерті за сприяння МХП зібрали понад 40 тис. грн для ЗСУ.



Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.