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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 9129 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Ада Роговцева та Катерина Степанкова відвідали допрем’єрний показ фільму про війну на Донбасі “Вітер зі Сходу”

Ада Роговцева та Катерина Степанкова відвідали допрем’єрний показ фільму про війну на Донбасі “Вітер зі Сходу”

Київ • УНН

 • 369918 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. На Вінниччині відбувся закритий допрем’єрний показ фільму “Вітер зі Сходу”, на який завітали Ада Роговцева та Катерина Степанкова (режисерка і актриса). Про це повідомили у пресслужбі благодійного фонду “МХП-Громаді”, за підтримки якого було знято кінострічку, передає УНН.

Цитата

“Над фільмом працювали кілька років, проте завершення його стало можливим завдяки підтримці “МХП-Громаді”. “Вітер зі Сходу!” - це поєднання документальних історій з передової і талановитої гри акторів, головною ідеєю якого є важливість внеску кожного з нас у нашу спільну Перемогу, за яку борються наші захисники, починаючи з 2014 року”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На благодійному концерті за сприяння МХП зібрали понад 40 тис. грн для ЗСУ.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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