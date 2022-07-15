Ада Роговцева и Екатерина Степанкова посетили допремьерный показ фильма о войне на Донбассе "Ветер с Востока"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Винницкой области состоялся закрытый допремьерный показ фильма "Ветер с Востока", который посетили Ада Роговцева и Екатерина Степанкова (режиссер и актриса). Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда “МХП-Громаді”, при поддержке которого была снята кинолента, передает УНН.
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“Над фильмом работали несколько лет, однако завершение его стало возможным благодаря поддержке “МХП-Громаді”. “Ветер с Востока!” – это сочетание документальных историй с передовой и талантливой игры актеров, главной идеей которого является важность вклада каждого из нас в нашу общую Победу, за которую борются наши защитники, начиная с 2014 года", – говорится в сообщении.
Напомним
На благотворительном концерте при содействии МХП собрали более 40 тыс. грн для ВСУ.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.