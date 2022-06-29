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На благодійному концерті за сприяння МХП зібрали понад 40 тис. грн для ЗСУ

На благодійному концерті за сприяння МХП зібрали понад 40 тис. грн для ЗСУ

Київ • УНН

 • 67803 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. На Вінниччині у селі Клебань за сприяння МХП "Зернопродукт" відбувся благодійний концерт до Дня Конституції, на якому зібрали понад 40 тис. грн на підтримку ЗСУ. Про це повідомили у Клебанській територіальній громаді Тульчинської міської ради, передає УНН.

Цитата

“40 177 грн зібрали дякуючи вчорашньому благодійному концерту на підтримку ЗСУ. Дякуємо всім жителям с. Клебань та гостям, завдяки яким зібрані кошти. Дякуємо МХП "Зернопродукт" та ГО "Ми - Вінничани" за організацію дозвілля для дітей даного свята. Дякуємо підприємцям, які долучились до організації заходу”, - написали у Facebook громади.

Нагадаємо

Раніше благодійний фонд “МХП-Громаді” придбав три вакуумні апарати для Черкаської обласної лікарні.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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