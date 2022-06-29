На благодійному концерті за сприяння МХП зібрали понад 40 тис. грн для ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. На Вінниччині у селі Клебань за сприяння МХП "Зернопродукт" відбувся благодійний концерт до Дня Конституції, на якому зібрали понад 40 тис. грн на підтримку ЗСУ. Про це повідомили у Клебанській територіальній громаді Тульчинської міської ради, передає УНН.
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“40 177 грн зібрали дякуючи вчорашньому благодійному концерту на підтримку ЗСУ. Дякуємо всім жителям с. Клебань та гостям, завдяки яким зібрані кошти. Дякуємо МХП "Зернопродукт" та ГО "Ми - Вінничани" за організацію дозвілля для дітей даного свята. Дякуємо підприємцям, які долучились до організації заходу”, - написали у Facebook громади.
Нагадаємо
Раніше благодійний фонд “МХП-Громаді” придбав три вакуумні апарати для Черкаської обласної лікарні.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.