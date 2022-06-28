"МХП-Громаді" придбав медичне обладнання для Черкаської обласної лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” придбав три вакуумні апарати для Черкаської обласної лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.
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“На день народження Фонду ми оголосили про те, що плануємо зібрати 500 000 грн на придбання 10 вакапаратів. І першим, хто відгукнувся на нашу ініціативу, був наш основний донор – компанія МХП. Холдинг профондував кошти, і ми змогли придбати три вакуумні апарати з набором витратних матеріалів, які вже працюють у Черкаській обласній лікарні”, - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше “МХП-Громаді” допоміг тростянецькій лікарні придбати новітній УЗД-апарат.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.