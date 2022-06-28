"МХП-Громаді" придбав медичне обладнання для Черкаської обласної лікарні

Цитата

“На день народження Фонду ми оголосили про те, що плануємо зібрати 500 000 грн на придбання 10 вакапаратів. І першим, хто відгукнувся на нашу ініціативу, був наш основний донор – компанія МХП. Холдинг профондував кошти, і ми змогли придбати три вакуумні апарати з набором витратних матеріалів, які вже працюють у Черкаській обласній лікарні”, - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше “МХП-Громаді” допоміг тростянецькій лікарні придбати новітній УЗД-апарат.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.