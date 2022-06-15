У свій день народження “МХП-Громаді” відкрив збір коштів на апарати для лікування ран

Цитата

“День народження в нас особливий: ми не приймаємо подарунків, а навпаки — разом із вами, дорогі друзі, хочемо їх зробити для наших поранених „котиків“. Мріємо ми про 10 вакуумних апаратів для лікування ран. Така кількість обладнання втричі скоротить час загоювання та полегшить страждання тих, хто опинився на лікарняному ліжку. Для придбання цих апаратів нам треба зібрати 500 тис. грн”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо

Раніше БФ “МХП-Громаді” передав обладнання для пологового відділення лікарні на Київщині.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.