“МХП-Громаді” передав обладнання для пологового відділення лікарні на Київщині

Деталі

Провідний менеджер із соціальних проєктів “МХП-Громаді” Зіновій Лялюк та очільниця фонду “SUPERгерої” передали для пологового відділення благодійну допомогу у вигляді медичного відсмоктувача та підігрівача інфузійних розчинів.

Раніше

Благодійний фонд “МХП-Громаді” надав рятувальникам з Вінниччини допомогу на понад півмільйона гривень.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.