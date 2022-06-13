“МХП-Громаді” передав обладнання для пологового відділення лікарні на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Пологове відділення Кагарлицької багатопрофільної лікарні отримало допомогу від благодійного фонду “МХП-Громаді”, надану спільно з БФ “SUPERгерої”. Про це повідомили у Кагарлицькій міській територіальній громаді, передає УНН.
Деталі
Провідний менеджер із соціальних проєктів “МХП-Громаді” Зіновій Лялюк та очільниця фонду “SUPERгерої” передали для пологового відділення благодійну допомогу у вигляді медичного відсмоктувача та підігрівача інфузійних розчинів.
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Благодійний фонд “МХП-Громаді” надав рятувальникам з Вінниччини допомогу на понад півмільйона гривень.
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