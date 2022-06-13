"МХП-Громаді" передал оборудование для родильного отделения больницы в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Родильное отделение Кагарлыкской многопрофильной больницы получило помощь от благотворительного фонда “МХП-Громаді”, предоставленную совместно с БФ “SUPERгерои”. Об этом сообщили в Кагарлыкской городской территориальной громаде, передает УНН.
Детали
Ведущий менеджер по социальным проектам “МХП-Громаді” Зиновий Лялюк и глава фонда “SUPERгерои” передали для родильного отделения благотворительную помощь в виде медицинского отсоса и подогревателя инфузионных растворов.
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Благотворительный фонд “МХП-Громаді” оказал спасателям из Винницкой помощи на более полумиллиона гривен.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Учредитель компании – Юрий Косюк.