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19:03 • 3179 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 54592 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 97237 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 74412 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 53203 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73165 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66373 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
"МХП-Громаді" передал оборудование для родильного отделения больницы в Киевской области

"МХП-Громаді" передал оборудование для родильного отделения больницы в Киевской области

Киев • УНН

 • 165157 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Родильное отделение Кагарлыкской многопрофильной больницы получило помощь от благотворительного фонда “МХП-Громаді”, предоставленную совместно с БФ “SUPERгерои”. Об этом сообщили в Кагарлыкской городской территориальной громаде, передает УНН.

Детали

Ведущий менеджер по социальным проектам “МХП-Громаді” Зиновий Лялюк и глава фонда “SUPERгерои” передали для родильного отделения благотворительную помощь в виде медицинского отсоса и подогревателя инфузионных растворов.

Раньше

Благотворительный фонд “МХП-Громаді” оказал спасателям из Винницкой помощи на более полумиллиона гривен.

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Учредитель компании – Юрий Косюк.

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