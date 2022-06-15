В свой день рождения "МХП-Громаді" открыл сбор средств на аппараты для лечения ран
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Благотворительному фонду “МХП-Громаді” исполнилось 7 лет. На этот счет Фонд открыл сбор средств на вакуумные аппараты для заживления ран. Об этом сообщили в пресс-службе “МХП-Громаді”, передает УНН.
Цитата
“День рождения у нас особенный: мы не принимаем подарков, а наоборот — вместе с вами, дорогие друзья, хотим их сделать для наших раненых „котиков“. Мечтаем мы о 10 вакуумных аппаратах для лечения ран. Такое количество оборудования в три раза сократит время заживления и облегчит страдание тех, кто оказался на больничной койке. Для приобретения этих аппаратов нам нужно собрать 500 тыс. грн”, — говорится в уведомлении.
Напомним
Ранее БФ “МХП-Громаді” передал оборудование для родильного отделения больницы на Киевщине.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Учредитель компании — Юрий Косюк.