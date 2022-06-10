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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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“МХП-Громаді” допоміг тростянецькій лікарні придбати новітній УЗД-апарат

“МХП-Громаді” допоміг тростянецькій лікарні придбати новітній УЗД-апарат

Київ • УНН

 • 98314 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Тростянецька лікарня придбала новий УЗД-апарат за кошти японського гранту. Супровідну роботу щодо написання та співфінансування проекту по програмі "Кусаноне" взяли на себе спеціалісти БФ "МХП-Громаді". Про це повідомив народний депутат України Микола Кучер у себе в Facebook, передає УНН.

Цитата

“У рамках допомоги уряду Японії Україні для медичного закладу у Тростянці було придбано новий ультразвуковий діагностичний апарат вартістю 2,1 млн грн. Це неабияка допомога у такий нелегкий час. Як кажуть медики, діагностична спроможність цього апарату набагато вища від того, що мала лікарня донині. Крім того, на новому обладнанні можна проводити обстеження на майже усіх внутрішніх органів людини“, - зазначив він.

Додамо

Напередодні МХП разом з тернопільськими футболістами провели благодійний аукціон, на якому зібрали 11 тис. грн.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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