"МХП-Громаде" приобрел медицинское оборудование для Черкасской областной больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” приобрел три вакуумных аппарата для Черкасской областной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.
Цитата
“В день рождения Фонда мы объявили о том, что планируем собрать 500 000 грн на приобретение 10 вакапаратов. И первым, кто откликнулся на нашу инициативу, был наш основной донор – компания МХП. Холдинг профондировал средства, и мы смогли приобрести три вакуумных аппарата с набором расходных материалов, которые уже работают в Черкасской областной больнице”, - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее “МХП-Громаде” помог Тростянецкой больнице приобрести новейший УЗИ-аппарат.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.