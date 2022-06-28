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"МХП-Громаде" приобрел медицинское оборудование для Черкасской областной больницы

"МХП-Громаде" приобрел медицинское оборудование для Черкасской областной больницы

Киев • УНН

 • 149181 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” приобрел три вакуумных аппарата для Черкасской областной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.

Цитата

“В день рождения Фонда мы объявили о том, что планируем собрать 500 000 грн на приобретение 10 вакапаратов. И первым, кто откликнулся на нашу инициативу, был наш основной донор – компания МХП. Холдинг профондировал средства, и мы смогли приобрести три вакуумных аппарата с набором расходных материалов, которые уже работают в Черкасской областной больнице”, - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее “МХП-Громаде” помог Тростянецкой больнице приобрести новейший УЗИ-аппарат.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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