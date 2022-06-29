На благотворительном концерте при содействии МХП собрали более 40 тыс. грн для ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Винницкой области в селе Клебань при содействии МХП "Зернопродукт" состоялся благотворительный концерт ко Дню Конституции, на котором собрали более 40 тыс. грн в поддержку ВСУ. Об этом сообщили в Клебанской территориальной громаде Тульчинского городского совета, передает УНН.
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“40 177 грн собрали благодаря вчерашнему благотворительному концерту в поддержку ВСУ. Спасибо всем жителям с. Клебань и гостям, благодаря которым собраны средства. Спасибо МХП "Зернопродукт" и ОО "Мы - Винничане" за организацию досуга для детей данного праздника. Спасибо предпринимателям, которые присоединились к организации мероприятия”, - написали в Facebook громады.
Напомним
Ранее благотворительный фонд “МХП-Громаді” приобрел три вакуумных аппарата для Черкасской областной больницы.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.