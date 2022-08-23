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“Кіно заради перемоги”: Ахтем Сеітаблаєв представив нацгвардійцям на Київщині фільм “Захар Беркут”

Київ • УНН

 • 220831 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У рамках Національного туру “Кіно заради перемоги”, який проходить за підтримки фонду “МХП-Громаді”, на Київщині провели кінопоказ для нацгвардійців. Режисер Ахтем Сеітаблаєв представив військовим стрічку “Захар Беркут”. Про це повідомили у ДержКіно, передає УНН.

“Кіно заради перемоги”: Ахтем Сеітаблаєв представив нацгвардійцям на Київщині фільм “Захар Беркут”

Деталі

Також бійцям Нацгвардії показали трейлер нового документального фільму "Культура vs війна". Ахтем Сеітаблаєв розповів деталі про майбутній фільм, у якому будуть об'єднані теми війни та культури. У трейлері можна було побачити кадри оборони Маріуполя та заводу "Азовсталь".

Додамо

Проект “Кіно заради перемоги!” реалізується за ініціативи Офісу Президента України, Державного агентства України з питань кіно, Асоціації "Дивись українське!" та за підтримки фонду "МХП-Громаді", ГО "УкрКіноФест", ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України у взаємодії з обласними військово-цивільними адміністраціями та Національною поліцією України. Перший кінопоказ відбувся на початку серпня на Вінниччині.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який був створений у 2015 році для сприяння комплексному розвитку громад та інститутів громадянського суспільства в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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