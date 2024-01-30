"Кіно заради Перемоги!": киномобиль посетил Ивано-Франковскую область
Киев • УНН
В воскресенье Национальный тур "Кіно заради Перемоги!" привез кинопоказ в Тлумач Ивано-Франковской области. Был показан исторический фильм "Довбуш". Режиссер Олесь Санин поделился воспоминаниями о создании фильма.
В воскресенье, 28 января, в Тлумаче Ивано-Франковской области состоялся кинопоказ Национального тура "Кіно заради Перемоги!", передает УНН.
Детали
Кинопоказ состоялся в Тлумацком народном доме. Посетители мероприятия посмотрели 2 сеанса украинского исторического фильма "Довбуш".
Представил свою киноленту на Тлумаччине ее создатель Олесь Санин - режиссер, известных в Украине фильмов "Мамай" (2003 год) и "Поводырь" (2013 год).
Он рассказал присутствующим об идее создания фильма, процессе съемок, поделился воспоминаниями о съемочной группе и ее участниках, которые сейчас защищают Украину от российского агрессора.
Я благодарен судьбе, что эта идея, которую мы задумали давным-давно, которая была моей частной идеей художника, художника, сейчас стала доступной большому количеству людей, что позволяет нам держать сопротивление вместе с этим кусочком экрана..
Завершилось мероприятие совместным исполнением украинской народной песни "Ой по-под гай зелененький ходит Довбуш молоденький".
Отметим, что Национальный тур "Кіно заради Перемоги!" реализуется по инициативе Офиса Президента, Госкино, Ассоциации "Дивись українське!", а также отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии.
Идея тура "Кіно заради Перемоги!" возникла в конце июня, а сам тур был начат всего через 6 недель - 6 августа 2022 года в воинской части Национальной гвардии, в Винницкой области. Воплощение проекта стало возможным благодаря партнерству с благотворительным фондом "МХП-Громаді".
Добавим, что именно при содействии БФ "МХП-Громаді" удалось изготовить специальный киномобиль, который позволяет транслировать фильмы под открытым небом, даже в неприспособленных для этого местах.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
"Кіно заради Перемоги!": киномобиль посетил Ивано-Франковскую область
В воскресенье Национальный тур "Кіно заради Перемоги!" привез кинопоказ в Тлумач Ивано-Франковской области. Был показан исторический фильм "Довбуш". Режиссер Олесь Санин поделился воспоминаниями о создании фильма.
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