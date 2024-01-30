"Кіно заради Перемоги!": кіномобіль завітав на Івано-Франківщину

У неділю, 28 січня, в Тлумачі Івано-Франківської області відбувся кінопоказ Національного туру "Кіно заради Перемоги!", передає УНН.

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Кінопоказ відбувся у Тлумацькому народному домі. Відвідувачі заходу переглянули 2 сеанси українського історичного фільму "Довбуш".

Представив свою кінострічку на Тлумаччині її творець Олесь Санін – режисер, відомих в Україні фільмів "Мамай" (2003 рік) та "Поводир" (2013 рік).

Він розповів присутнім про ідею створення фільму, процес зйомок, поділився спогадами про знімальну групу та її учасників, які зараз боронять Україну від російського агресора.

Я вдячний долі, що ця ідея, яку ми задумали давним-давно, яка була моєю приватною ідеєю митця, художника, зараз стала доступною великій кількості людей, що дозволяє нам тримати опір разом з цим шматочком екрану… - коментує Санін.

Завершився захід спільним виконанням української народної пісні "Ой по-під гай зелененький ходить Довбуш молоденький".

Зазначимо, що Національний тур "Кіно заради Перемоги!" реалізується за ініціативи Офісу Президента, Держкіно, Асоціації "Дивись українське!", а також окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії.

Ідея туру "Кіно заради Перемоги!" виникла наприкінці червня, а сам тур було розпочато всього через 6 тижнів - 6 серпня 2022 року у військовій частині Національної гвардії, у Вінницькій області. Втілення проєкту стало можливим завдяки партнерству з благодійним фондом "МХП-Громаді".

Додамо, що саме за сприяння БФ "МХП-Громаді" вдалося виготовити спеціальний кіномобіль, який дозволяє транслювати фільми просто неба, навіть у непристосованих для цього місцях.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.