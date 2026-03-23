Ким Чен Ына переназначили на ключевую государственную должность в КНДР

22 марта, 20:58 • 14420 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
22 марта, 16:43 • 34565 просмотра
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
22 марта, 15:40 • 40185 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24 • 60877 просмотра
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01 • 95448 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48 • 65026 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 71406 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
21 марта, 08:53 • 79057 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 68602 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
20 марта, 17:00 • 80078 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Сказал, что в воскресенье будет во Владимирском соборе: Епифаний раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета22 марта, 21:27 • 17071 просмотра
Выборы в Словении остаются без явного победителя по данным экзитполов22 марта, 21:40 • 7552 просмотра
Мощный взрыв под Римом разрушил дома, есть тяжелораненые22 марта, 22:33 • 9926 просмотра
Штормы на Гавайях нанесли ущерб на 1 миллиард долларов – губернатор22 марта, 23:53 • 5960 просмотра
В США опубликовали ранее неизвестные фото Нила Армстронга после аварии миссии Джемини-8Photo00:10 • 10298 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto22 марта, 09:01 • 95449 просмотра
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 68301 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 63014 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
20 марта, 15:55 • 133570 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 13:16 • 88195 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 34103 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 37493 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 37013 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 39282 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 36795 просмотра
Ким Чен Ына переназначили на ключевую государственную должность в КНДР

Киев • УНН

 • 3898 просмотра

Верховное народное собрание КНДР переназначило Ким Чен Ына главой Управления государственных дел. Депутаты также рассмотрели изменения в конституцию и экономику.

Ким Чен Ына переназначили на ключевую государственную должность в КНДР

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына снова избрали председателем Управления государственных дел - высшего органа власти в стране. Об этом сообщило государственное агентство KCNA, пишет УНН.

Переназначение состоялось во время первого заседания Верховного народного собрания, которое прошло в Пхеньяне. Этот орган формально выполняет функции парламента и утверждает ключевые государственные решения.

Ким Чен Ын с дочерью испытали стратегические ракеты с корабля - СМИ11.03.26, 09:44 • 4517 просмотров

Помимо избрания руководства, депутаты рассмотрели кадровые вопросы и изменения в государственных органах.

Обсуждали изменения в конституцию и экономику

На заседании также обсуждались поправки к социалистической конституции КНДР, а также другие вопросы государственного управления.

Отдельное внимание уделили пятилетнему экономическому плану, который ранее был объявлен на съезде Трудовой партии.

Верховное народное собрание традиционно собирается после партийных съездов, чтобы закрепить принятые решения на законодательном уровне. Таким образом, переназначение Ким Чен Ына подтверждает сохранение его полного контроля над политической системой страны.

Ким Чен Ын провел испытания 600-мм реактивных систем залпового огня15.03.26, 09:05 • 5774 просмотра

