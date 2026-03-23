Ким Чен Ына переназначили на ключевую государственную должность в КНДР

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына снова избрали председателем Управления государственных дел - высшего органа власти в стране. Об этом сообщило государственное агентство KCNA, пишет УНН.

Детали

Переназначение состоялось во время первого заседания Верховного народного собрания, которое прошло в Пхеньяне. Этот орган формально выполняет функции парламента и утверждает ключевые государственные решения.

Помимо избрания руководства, депутаты рассмотрели кадровые вопросы и изменения в государственных органах.

Обсуждали изменения в конституцию и экономику

На заседании также обсуждались поправки к социалистической конституции КНДР, а также другие вопросы государственного управления.

Отдельное внимание уделили пятилетнему экономическому плану, который ранее был объявлен на съезде Трудовой партии.

Верховное народное собрание традиционно собирается после партийных съездов, чтобы закрепить принятые решения на законодательном уровне. Таким образом, переназначение Ким Чен Ына подтверждает сохранение его полного контроля над политической системой страны.

